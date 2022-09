Cagliari, vittoria al Brotzu: menu gluten free per i dipendenti celiaci

Vittoria al Brotzu. Menu ad hoc per i dipendenti celiaci. “Dopo oltre un anno di irritante scarica barile, retaggio delle precedenti amministrazioni, con la caparbietà della Uil-Fpl e la manifesta sensibilità dell’attuale direttore generale dell’azienda, è arrivato a buon fine del contenzioso per garantire, anche ai lavoratori celiaci, il loro sacrosanto diritto al pasto specifico previsto dalla Legge 123/05 ”, spiegano Fabio Sanna e Antonina Usala, della Segreteria aziendale ARNAS e Attilio Carta della Segreteria Territoriale Area UIL-Fpl

Dopo la richiesta dei sindacati è in arrivo la circolare che comunica “a tutti i dipendenti dell’azienda, che d’ora in poi sarà garantito” il diritto al pasto anche ai dipendenti celiaci, “i quali potranno prenotarsi secondo una specifica procedura”, aggiungono i sindacati, “poiché la celiachia rientra tra le patologie a forte impatto sociale questo risultato è, per noi, particolarmente gratificante in quanto la Uil, è il “Sindacato dei Cittadini. Il positivo risultato è stato raggiunto con palese soddisfazione e apprezzamento da parte di tutte le parti coinvolte”, concludono, “contribuendo, tra l’altro, anche a svelenire il palese clima pericolosamente pesante che si sta respirando in azienda, ereditato dalle precedenti amministrazioni”