Cagliari, vita nuova per via Po: 700mila euro per aree verdi e piste ciclabili

Quasi 700mila euro, 660mila per la precisione, stanziati dal comune di Cagliari per il progetto di riqualificazione di via Po, un’iniziativa strategica per migliorare la connessione tra l’area dell’ex mattatoio e il quartiere di Sant’Avendrace. Questo intervento fa parte di un piano più ampio, finanziato dal governo, che prevede la riqualificazione dell’intero rione, comprendendo anche viale Sant’Avendrace, che beneficerà di lavori per un milione e 200mila euro, e via San Paolo. I lavori dovrebbero iniziare nelle prossime settimane e concludersi entro il 2025.

L’obiettivo principale del progetto è potenziare la mobilità sostenibile attraverso una serie di interventi che miglioreranno l’infrastruttura stradale e la qualità della vita dei residenti. Saranno infatti realizzati ampi marciapiedi, piste ciclabili, e nuove aree verdi, con particolare attenzione alla sicurezza sia dei pedoni che dei veicoli.

In particolare, il percorso ciclabile sarà esteso in continuità con quello già realizzato nell’asse tra via San Michele e via Is Mirrionis.

L’intervento prevede anche la riqualificazione dell’area dell’ex mattatoio, dove verrà realizzata una piazza parzialmente coperta, con aree piantumate che daranno un tocco di verde alla zona, offrendo uno spazio di aggregazione e svago per i residenti.

Un’altra modifica significativa riguarderà la rotatoria di via Brenta e via Santa Gilla. La forma attuale ellittica verrà sostituita con una rotatoria circolare, con un diametro interno di 24 metri e un diametro esterno di 40 metri. Questo cambiamento comporterà anche l’adeguamento di tutti i bracci dell’incrocio. In particolare, sarà realizzata una bretella diretta per facilitare la svolta in via Brenta senza dover attraversare la rotatoria, snellendo così il traffico e migliorando la fluidità del traffico nella zona.

Il progetto di riqualificazione di via Po rappresenta un importante passo verso la modernizzazione del quartiere per migliorare l’accessibilità, la vivibilità e la sostenibilità dell’area, con un occhio di riguardo alla sicurezza e al benessere della comunità locale.