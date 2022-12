Cagliari, violinista cacciato da via Manno: “Disturbava i commercianti”

Violinista cacciato da via Manno a Cagliari, si tratta di Jacob Gonzalez. L’episodio è accaduto questo pomeriggio ed è stato raccontato dal capogruppo Pd Fabrizio Marcello sulla propria pagina Facebook. “Cagliari vuole diventare turistica, accogliente. Invece la polizia municipale manda via un artista dalle vie dello shopping mentre suona gratuitamente il violino per allietare le serate ai cittadini che passeggiano durante le festività natalizie”, attacca il consigliere dem, “il bello deve arrivare, a breve porteranno anche il regolamento per vietare l’elemosina, il divieto di stendere i panni. Questa non è la Cagliari che vogliamo”.

La polizia Municipale spiega che suonare nei luoghi non autorizzati è vietato e che gli interventi avvengono dopo le chiamate dei commercianti che si ritengono disturbati dalla musica. Non si tratta della prima volta che Gonzalez finisce nel mirino dei negozianti per la sua musica: a febbraio aveva avuto un litigio con una commerciante di via Manno, ma alla fine tutto si era risolto con un abbraccio testimoniato dal nostro giornale (QUI la notizia).