Cagliari, violento incendio tra via Bechi e via dei Castagni: case sfiorate dal fuoco a Pirri (VIDEO)

Cagliari, violento incendio tra via Bechi e via dei Castagni: case sfiorate a Pirri. Guardate il VIDEO girato pochi minuti fa: si è sviluppato un bruttissimo incendio proprio a ridosso delle abitazioni, con momenti di grande tensione e paura per i residenti di Pirri tra via Bechi e via dei Castagni. Super lavoro dei vigili del fuoco, già impegnati in altri pericolosi incendi nell’hinterland cagliaritano: su tutti quello sviluppatosi in un’abitazione andata in fiamme a Monserrato, dove due persone sono rimaste stordite dalle inalazioni e trasportate in ospedale dal 118.