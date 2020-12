Cagliari, accusa un malore e resta bloccato in casa: paziente soccorso dai Vigili del fuoco

Malore in un appartamento in via dei Conversi. Arrivano i Vigili del fuoco. L’episodio questa sera a Genneruxi. Il paziente che ha accusato il malore non riusciva ad aprire la porta ai soccorritori del 118, giunti sul posto. Così sono stati chiamati i Vigili del fuoco. Questi sono poi entrati dal balcone con l’aiuto di un’autoscala per aiutare il 118. Il personale medico è così riuscito portare il paziente a bordo dell’ambulanza