Cagliari, viavai sospetto in un palazzo a Sant’Elia: scatta il blitz, un arresto

Blitz dei carabinieri della stazione di San Bartolomeo ieri a Sant’Elia. In manette è finito un 25enne di Cabras.Il controllo è scattato dopo che i militari hanno notato un viavai sospetto di diverse persone in un palazzo di via Schiavazzi. Una volta fatto ingresso nello stabile alla vista dei militari si sono dati alla fuga verso i piani superiori.

E’ stato fermato e perquisito il 25enne, trovato in possesso di una busta che, nel frattempo non era riuscito a disfarsi, con più di 4 grammi eroina, oltre un grammo di cocaina, e la somma di 35 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Tutto è stato sequestrato. Sono scattate le manette. Questa mattina il rito per direttissima.