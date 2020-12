Taglio degli olmi in viale Marconi, rivolta a Cagliari: cartelli di protesta sugli alberi

Spuntano i primi cartelli contro il taglio dei 46 olmi di viale Marconi di Cagliari, previsti nell’ambito degli imminenti lavori per la riqualificazione della strada. Affissi ai fusti delle piante aforismi, pensieri per ricordare l’importanza vitale degli alberi nelle città. L’assessore alla Mobilità Mereu ha sottolineato che il taglio degli olmi ha avuto l’ok della Soprintendenza che ha chiesto però la sostituzione delle piante. Gli alberi saranno riposizionati “dove gli spazi lo consentiranno” hanno dichiarato Truzzu e Mereu, dovranno cioè non interferire col passaggio di pedoni e carrozzine sui marciapiedi. Sui social anche la petizione per salvare gli alberi. (https://www.change.org/salviamoglialberidicagliari).