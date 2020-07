Cagliari, folli corse d’auto a Monte Urpinu: “Sì a dossi e telecamere in via Vidal”

Cagliari. In via Vidal, per evitare che le auto continuino a sfrecciare la notte e a turbare il sonno dei cittadini, pensiamo a dossi, controlli della Polizia Municipale e se necessario anche alle telecamere”. É questa la risposta dell’assessore alle Politiche per la Sicurezza Paolo Spano all’interrogazione presentata dai consiglieri comunali di Cagliari Marcello Polastri e Loredana Lai sui “pericoli e sui rumori notturni causati dalle corse di auto e moto nelle vie Vidal e Besta – auspicio di celere intervento”.

“Capita spesso – ha detto Polastri – che in via Salvatore Vidal, accanto al parco di Monte Urpinu, numerose auto e motociclette siano solite sfrecciare a velocità sostenuta. Ne conseguono evidenti pericoli per i pedoni, e la viva preoccupazione dei cittadini cagliaritani residenti in zona, oramai esasperati da simili accadimenti”. Per il consigliere comunale, “In questo del rione della città, coincidono peraltro da anni, con lo sfrecciare delle auto e delle moto nel cuore della notte, insopportabili rumori, tra lo stridio delle gomme e gli scarichi di numerosi veicoli in folle corsa. Un fatto analogo avviene in prossimità dell’attraversamento stradale con l’incrocio di via Besta”.

Per i residenti del quartiere di Monte Urpinu, all’origine di questi accadimenti pericolosi per i pedoni e che disturbano la quiete pubblica, ci sarebbero vere e proprie gare notturne di velocità tra automobilisti e soprattutto tra motociclisti.

“In questo modo, oltre a rischiare possibili incidenti, si ravvisa il problema inquinante legato ai succitati scarichi che, rumorosissimi e fastidiosi, soprattutto dopo la mezzanotte, probabilmente non omologati a norma di Legge.

“Visto quanto precede – ha detto Polastri – pur nella consapevolezza dell’attenzione del Comune di Cagliari e della Giunta, altresì dell’assessore competente per risolvere i problemi e le criticità, anche storiche, del capoluogo isolano, chiedo al signor Sindaco e al competente Assessore, se siano in corso oppure già superate, auspicate interlocuzioni con le forze dell’ordine per porre fine alle corse autonomistiche e motociclistiche notturne nelle succitate strade; se non intendano far installare appositi dissuasori o altri strumenti, per limitare, nelle vie Vidal e Besta, così come in altre strade della città, la “pazza” voglia di correre causando pericolo e rumori molesti, quali altre azioni intendano porre in essere per risolvere i succitati problemi”. La risposta dell’assessore Spano è stata positiva: “ci impegneremo per risolvere”.