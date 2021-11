Cagliari, crolla il manto stradale: via Satta chiusa al traffico per ore

Buca nell’asfalto in via Satta e strada chiusa per ore. Un cedimento del manto stradale ha causato l’apertura di una buca nella centralissima via Satta. Il foro è stato transennato e la strada è stata messa in sicurezza e riaperta al traffico. Sul posto per l’intervento e la gestione della viabilità i Vigili del fuoco e la polizia municipale.