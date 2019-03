Incidente in via Is Maglias. Una Ford Fiesta, condotta da un 44enne di Cagliari, mentre percorreva via Is Maglias in direzione piazza d’Armi, per cause ancora da accertare, ha tamponato un motociclo Bmw, condotto da un 54enne. Quest’ultimo ha riportato lesioni ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.