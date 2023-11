Cagliari, via Dante ad alto rischio incidenti: “Ora marciapiedi più grandi agli incroci e un attraversamento pedonale”

Marciapiedi più grandi e attraversamento per proteggere pedoni e ciclisti e reti nelle aiuole per proteggere la piante dalla pipì dei cani.

Le novità sui lavori di via Dante in un video il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu che ha fatto il punto sul cantiere. “Il lato destro da piazza Giovanni XXIII a piazza Repubblica è sostanzialmente concluso”, spiega il primo cittadino, “ abbiamo fatto tutti i marciapiedi e ora stiamo lavorando sulla pista ciclabile sul marciapiede, abbiamo già iniziato sul lato sinistro. Troverete le aiuole recintate. Abbiamo fatto questo cambio di programma le prime essenze non crescevano in quanto venivano bruciate dalla pipì dei cani. Non appena le piante saranno cresciute leveremo le recinzioni”. Novità anche sulla sicurezza. “Abbiamo allargato i marciapiedi agli incroci e realizzato e un attraversamento pedonale rialzato”, aggiunge il sindaco, “lo facciamo per sicurezza. Perché via Dante è una delle strade col numero più alto di pedoni investiti. E quindi c’è la necessità di ampliare gli incroci per garantire visibilità a ciclisti e pedoni”.