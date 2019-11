Pioggia di milioni su Cagliari, presto nuovo look per viale Trieste e via Castelli

Riqualificazione e nuovi marciapiedi in viale Trieste. E sistemazione del complesso di case popolari di via Castelli. Il Comune si muove. E’ stata approvata questo pomeriggio in una seduta straordinaria una mega variazione di bilancio da 16 milioni di euro.

Tra gli interventi previsti la messa in sicurezza edifici scolastici (oltre 3 milioni) e il dissesto idrogeologico: 2,5 milioni di euro per dire basta agli allagamenti in via Campeda dove dovrà sorgere la nuova piscina comunale. Fondi anche per il completamento di Barracca Manna (558 mila 354,25 euro) e il completamento restauro della Torre dell’Elefante (400 mila euro). Finanziata anche la progettazione per la riqualificazione di viale Trieste (dove verranno rifatti i marciapiedi) e il complesso di case popolari di via Castelli.

Previsti anche la manutenzione straordinaria degli immobili comunali (1,5 milioni), il ripristino statico immobili di edilizia residenziale pubblica (1,3 milioni) e, tra gli altri 22 capitoli di spesa la realizzazione nuovi loculi cimiteriali (1,2 milioni) e fondi anche per la progettazione del recupero del cimitero monumentale di Bonaria.

L’opposizione ha ottenuto 100 mila euro per i mercati (sistemazione degli ascensori), 150 mila per la Cultura e fondi per la sistemazione del teatro della Vetreria di Pirri e per le pensiline per i disabili nelle fermate del Ctm. Il centrosinsitra ha sottolineato nel corso della seduta come la maggioranza non sia riuscita a garantire il numero legale nelle ultime due sedute e come soltanto la presenza della minoranza abbia consentito il regolare svolgimento dei lavori dell’aula.