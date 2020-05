Cagliari, via Bacaredda, 4 maggio 2020: la paurosa fila in via Bacaredda per un panino al fast food, “ciao virus”

Cagliari, via Bacaredda, 4 maggio 2020: la paurosa fila in via Bacaredda per un panino al fast food. Vista dall’alto, colpisce ancora di più: la super coda di auto nel centro di Cagliari per acquistare un hamburger e una porzione di patatine. Sì, in fila in auto come se le distanze tra le lamiere non esistessero, ma èv una curiosa tendenza sociale: nel primo giorno di fase due, centinaia di giovani (anche in via Peretti e a Sestu) sono usciti non per incontrare i congiunti, ma per sbranarsi un hot dog. La foto di Ivan Scarpa è emblematica, sul posto è dovuta intervenire diverse vol te per regolare il traffico. Non era Cagliari-Juventus, era semplicemente il primo giorno di riapertura dei fast food dopo due mesi di “astinenza”. Tantissimi i commenti nella nostra pagina fb. Dove i giovani si dividono tra chi afferma “che c’è di male a stare in auto mantenendo le distanze?” e chi sottolinea invece che sia “assurdo sfidare il virus per un panino”.