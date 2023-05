Cagliari, via anche gli ultimi abusivi: sgomberati dopo 17 anni gli ex giardini del Charanga

Dopo 17 anni tutti i locali dell’ex centro culturale Charanga in viale Regina Elena a Cagliari tornano liberi, nella piena disponibilità del Comune. Dopo vari tira e molla e ordinanze di sgombero non rispettate, la polizia Locale ha deciso di mettere fine in modo totale alle occupazioni. E così, dopo il primo abusivo mandato via lo scorso venti aprile, oggi è toccato alla coppia che, col tempo, era riuscita addirittura ad avere luce ed acqua a disposizione nella struttura principale, piazzando alcune automobili nel parcheggio interno del giardino. Gli stessi occupanti risultavano già titolare di obbligo di rilascio regolarmente notificato da diversi anni: i due avevano ottenuto una mini proroga da parte degli stessi agenti, in modo da potersi trovare un nuovo tetto. Quando sono arrivati, gli agenti non hanno incontrato grosse difficoltà nel liberare la.l struttura del Terrapieno.

Ora tutta l’area di una bellezza straordinaria, proprio a ridosso delle mura di S’Avanzada e accanto ai Giardini Pubblici potrà essere restituita ai cittadini cagliaritani, per essere riportata al suo precedente splendore.