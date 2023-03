Cagliari: via alle lezioni gratuite di fitness, yoga e arti marziali al parco di San Michele

Ieri al Parco di San Michele si è tenuto l’evento di presentazione del punto Urban Sport Activity e Weekend, frutto del progetto “Sport nei Parchi” ideato e finanziato da Sport e Salute S.p.A., società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita, condiviso con ANCI e il Comune di Cagliari che è anche co-finanziatore.

L’obiettivo dell’iniziativa nazionale è la promozione, gratuita e senza limitazioni d’età, del benessere attraverso l’attività fisica nei giardini, nei parchi e nelle aree urbane. Sport e Salute e Comune di Cagliari hanno scelto come sede delle attività il Parco di San Michele, immenso e storico polmone verde cagliaritano, che ospita nella sommità del colle il medievale e omonimo castello.

All’inaugurazione erano presenti il Vice Sindaco e Assessore del Verde Pubblico Giorgio Angius, l’Assessore allo Sport Fioremma Landucci, il Responsabile nazionale di Sport e Salute Andrea Romano, il Coordinatore regionale di Sport e Salute Stefano Esu e il Coordinatore cagliaritano di “Sport nei Parchi” Corrado Melis.

Ad impreziosire l’evento, la presenza quale testimonial di Dalia Kaddari, velocista sarda in forza al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro e punta di diamante della Nazionale di Atletica Leggera.

«L’Amministrazione comunale di Cagliari ha deciso di sposare l’iniziativa – spiega il Vice Sindaco Giorgio Angius – nel solco dell’impegno nella valorizzazione del nostro patrimonio verde, quale luogo di socializzazione e di benessere. Grazie anche alle nostre fortunate condizioni climatiche, le 390 ore di attività sportiva gratuita e aperta a tutti, finanziate dal Comune e da Sport e Salute, contribuiranno a incentivare lo splendido connubio di vita all’aria aperta e pratica sportiva, proprio quando la primavera bussa alle nostre porte».

Il presidente e AD di Sport e Salute Vito Cozzoli accompagna ogni tappa con il suo messaggio: «la Società è sempre attenta ai territori perché vuole favorire il diritto allo sport di tutti. Sport nei Parchi aggiungerà valore all’idea che lo sport è e deve essere accessibile ad ogni area del Paese».

Per partecipare agli eventi è sufficiente presentarsi presso il Parco di San Michele durante il fine settimana, negli orari delle lezioni, senza bisogno di prenotazioni.

Le Asd coinvolte nel progetto sono le ASD Kick Bull Arditamente (lezioni di arti marziali miste per bambini), ASD Cagliari Handball Academy (pallamano per bambini), ASD Budokan Fitness (stretching, functional training, difesa personale, yoga per donne), ASD Sailing Gym (functional training, difesa personale per donne), ASD Airsub (ginnastica respiratoria, apnea a secco, respiro e rilassamento per over 65), ASD Mediterranea Cagliari (ginnastica, zumba per over 65)

Il calendario dei prossimi appuntamenti del mese di marzo 2023. Il 24 marzo: ore 16:30-17:30 Arti marziali miste per bambini e Ginnastica per over 65; ore 17:00-18:30 Stretching per donne; ore 18:30-19:30 Zumba per over 65.

Il 25 marzo: ore 9-10 Ginnastica respiratoria per over 65; ore 9:30-11 Functional per donne; ore 10-11 Apnea a secco per over 65; ore 11-12 Respiro e rilassamento per over 65; ore 12-13 Arti marziali miste per bambini; ore 15-19 Pallamano per bambini; ore 17-18:30 Difesa personale per donne

Domenica 26 marzo: ore 10-11 Functional training per donne; ore 11-12:30 Difesa personale per donne; ore 17-18:30 Yoga per donne.