Cagliari, via alla riqualificazione dei bagni pubblici al Poetto

Riqualificazione della spiaggia del Poetto in vista della prossima stagione estiva: si parte dei bagni pubblici. L’annuncio è dell’assessora all’Ambiente Luisa Giua Marassi che nei giorni scorsi, affiancata da dirigenti e funzionari degli uffici comunali, ha tenuto il secondo sopralluogo nel lungomare cittadino. “L’obiettivo, come anche nella prima visita tenuta qualche settimana fa, è quello di avviare la rifunzionalizzazione di alcuni dei servizi fondamentali per la piena fruibilità della spiaggia, a iniziare dalla riqualificazione dei bagni pubblici”, dichiara l’assessora, “essenziali per restituire qualità e accessibilità ad una delle risorse più importanti per la nostra città. Una risorsa che vogliamo curare e valorizzare già nell’immediato, per prepararci alla prossima stagione estiva e per proseguire quanto la Giunta Zedda ha realizzato nel suo primo mandato con il restyling integrale di tutto il Poetto. Il sistema mare, infatti, rappresenta per un patrimonio indispensabile per Cagliari, dalla spiaggia dei centomila fino al nuovo polo di Sant’Elia e Su Siccu. Un patrimonio ambientale, sociale e turistico, sul quale occorrerà investire in termini di servizi, decoro e attrattività”.