Questo pomeriggio alle 15 e domani mattina il camper del progetto Sprint sarà parcheggiato davanti al mercato di San Benedetto a disposizione per chi vorrà effettuare il test rapido no covid. L’esito arriverà entro 20 minuti. Il costo? 18 euro per gli operatori del mercato, 25 per i cittadini (contro i 36 medi dei laboratori privati).