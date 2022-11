Cagliari, via ai lavori per il nuovo viale Buoncammino: “Stop a tavolini e sedie per 6 mesi”

In viale Buoncammino a Cagliari è tutto pronto per i lavori di restyling. Gli operai hanno già avvisato i titolari dei chioschi: si parte lunedì prossimo. Il piano della Giunta Truzzu è noto da tempo: più verde, luce e nuova pavimentazione. Nel viale devastato anche dalle radici degli alberi, chi lo frequenta e chi ci passa quasi ogni giorno attende da molto tempo una riqualificazione totale. Spazio anche a tante nuove panchine, con la prima tranche di lavori che dovrebbe durare circa sei mesi (qui tutti i dettagli). Almeno, così spiegano i titolari dei chioschi, capitanati da Mario Dessì: “Il cantiere durerà non meno di metà anno, così ci hanno comunicato gli operai, e non ci sarà nessuna lunga pausa natalizia”, spiega. Sui social ha già avvisato i clienti che quello alle porte sarà l’ultimo weekend durante il quale si potrà anche pranzare e cenare. C’è da rifare tutta la pavimentazione, tavolini e sedie dovranno tornare nei magazzini.

“Ben venga la riqualificazione, anche se sappiamo già che comporterà un netto calo degli affari. Solo io ho trenta posti a sedere che non potrò sfruttare, dovrò accontentarmi di lavorare solo con il bar. Inoltre, a causa del viale disastrato, ho il secondo locale chiuso da tantissimi anni. Speriamo solo che gli operai rispettino i tempi e di poter contenere le perdite economiche con il servizio d’asporto”.