La sfida tra Cagliari e Verona, in programma all’Unipol Domus, è al momento in forse a causa dell’allerta meteo diramata nelle ultime ore. Il sindaco ha annunciato condizioni meteorologiche avverse che si protrarranno fino a domani alle 21, sollevando dubbi sul regolare svolgimento dell’incontro valido per il campionato di Serie A.

Alla luce della situazione, anche il Cagliari Calcio ha fatto sapere di essere in attesa delle indicazioni ufficiali da parte del Prefetto, che dovrà valutare i profili legati alla sicurezza pubblica e decidere se autorizzare o meno lo svolgimento della gara.

Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti decisivi. Solo dopo il pronunciamento delle autorità competenti si saprà se Cagliari-Verona si giocherà regolarmente o se verrà disposto un rinvio.

Anche se, aggiunge il Club, “al momento non c’è nulla che faccia pensare o che legittimi il rinvio”.