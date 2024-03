Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari-Verona, Ranieri convoca Jerry Mina: in attacco il ritorno di Gaetano e Luvumbo. La bella sorpresa in vista dello spareggio salvezza di domani arriva dalla lista dei convocati: c’è anche Mina, che col suo temperamento coraggioso tenta un recupero in extremis. In attacco sicuro l’impiego di Lapadula, e la presenza di Gaetano e Luvumbo regala al mister due armi molto importanti contro una squadra veloce come il Verona. A disposizione c’è anche Shomurudov, anche lui reduce da un infortunio con la sua nazionale. Un Cagliari che farà di tutto per vincere e regalare ai tifosi una magica Pasquetta: si gioca alle 15 alla Unipol Domus. Tra i convocati anche il ritorno di Sulemana, giocatore su cui Ranieri ha detto di contare tantissimo per questo finale di stagione, nove gare da vivere tutte di un fiato per centrare l’obiettivo della salvezza. Tra le dirette concorrenti in questa giornata ha giocato soltanto il Frosinone che ha strappato un punto in casa del Genoa, ma rimane comunque a quota 25, un punto sotto il Cagliari.