Cagliari-Verona 0-2, sconfitta choc per i rossoblù a un passo dalla serie B: disastro alla Sardegna Arena. Pasqua amara per il Cagliari sovrastato dal Verona di Juric, una sconfitta netta e pesante che fa scivolare i rossoblù con un atteggiamento tattico sconcertante: cerri in campo dall’inizio e lanci lunghi, il Verona ci ha dato una lezione di calcio nonostante un. palo di Simeone. Cagliari anche sfortunato ma adesso si fa durissima: domenica prossima si va a giocare in casa della lanciatissima Inter. Semplici ha fatto giocare Cerri dall’inizio bocciando sia Pavoletti che Simeone, entrati nel finale.

Il Verona ha sempre dato la sensazione di essere più in palla mantenendo sempre il possesso e nel finale ha raddoppiato con Lasagna. L’effetto Semplici è svanito, la situazione per la squadra di Giulini è adesso letteralmente disperata. Ora linea ai tifosi rossoblù a Radio Casteddu in diretta con “A bocce ferme dopo il Cagliari”, in diretta con Jacopo Norfo e Gigi Garau.