Cagliari, vendita irregolare di pesci e granchi: sanzioni da 6mila euro a 4 commercianti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La Guardia Costiera e la Ppolizia Locale di Cagliari, durante controlli finalizzati ad accertare la regolarità nella commercializzazione di prodotti ittici in città, hanno accertato e contestato quattro violazioni sulla mancata tracciabilità del pescato. L’attività ha portato all’irrogazione di quattro sanzioni per un totale di 6 mila euro a carico di altrettanti commercianti e al sequestro di circa 190 kg di prodotto ittico privo della documentazione prevista, parte del quale (circa 75 kg), dopo una valutazione da parte di personale sanitario, è stato donato in beneficienza per persone bisognose. Il restante prodotto è stato in parte rigettato in mare in quanto ancora vivente ed in parte distrutto in quanto dichiarato non idoneo al consumo umano.

Nel corso dell’operazione gli agenti hanno staccato due multe per irregolarità relative a veicoli adibiti a trasporto di prodotti ittici e la Guardia Costiera altre due sanzioni per irregolarità riscontrate a bordo di una unità da pesca professionale.