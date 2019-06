Hanno visto la Gazzella della polizia e hanno pensato bene di darsi alla fuga. Il motivo? Non avevano l’assicurazione dell’auto. Ma dopo un breve inseguimento, la corsa è finita presto, contro un muro in via del Fangario. Due giovani cagliaritani, rimasti fortunatamente illesi nell’incidente (da loro stessi causato), sono però, finiti in Questura.