Cagliari, vasto incendio nella pizzeria “Scaccomatto y sueno” in via Darwin: maxi intervento dei Vigili del fuoco

Le fiamme sono state notate da alcuni passanti e, soprattutto, dai residenti che, a causa del tanto fumo, si sono dovuti barricare nelle loro case. Un vasto incendio è scoppiato nella notte in via Darwin a Cagliari, nella pizzeria “Scaccomatto y sueno”, un locale molto famoso e frequentato. Non si sa ancora quale sia stata la causa del rogo divampato nella struttura adiacente al bocciodromo. Sul posto stanno intervenendo sei mezzi dei a Vigili del fuoco del comando provinciale di viale Marconi: due autopompe, due autobotti e un carro autoprotettore. Dalla centrale operativa confermano che “le fiamme sono divampate nella pizzeria ‘Scaccomatto’ di via Darwin, siamo intervenuti in seguito a varie segnalazioni, tutte hanno descritto un grosso incendio”.

Tanta la paura per chi vive nelle palazzine a ridosso del bocciodromo. Marcello Rodda è uno di questi: “Mi sono dovuto rinchiudere in casa perché ho figli piccoli e non posso più riuscire. Il fumo è tanto ma gradatamente si sta diradando. Ho dovuto spostare la mia macchina parcheggiata lì davanti”. Ulteriori dettagli e aggiornamenti arriveranno sicuramente nelle prossime ore.

FOTO: da Instagram