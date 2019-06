Cagliari, vandali scatenati alla Fonsarda: “I finestrini della mia Mercedes spaccati due volte in 10 giorni”

La prima volta la notte tra l’1 e il due giugno in via Bacaredda, la seconda tra martedì e mercoledì scorso in via dei Giudicati. La Mercedes C3 di Maurizio Montaldo, pensionato 67enne, sembra fare molta gola ai ladri: per ben due volte, infatti, qualcuno ha spaccato i finestrini e ha arraffato tutto quello che c’era dentro la sua auto, regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave: “Pochi euro e un paio di cuffiette, il danno maggiore è quello legato ai vetri rotti, ho già dovuto spendere trecentoventi euro di riparazioni”, spiega l’uomo a Casteddu Online. Montaldo ha presentato due denunce ai carabinieri, ma le indagini sarebbero difficili: “Non posso nemmeno contare sulla copertura assicurativa perchè ho la franchigia e non copre il costo del danno. Inoltre, sempre a Fonsarda, nelle ultime settimane i ladri hanno ‘visitato’ anche altre due automobili, sempre con la stessa tecnica”. Ovvero, mandando in frantumi i finestrini. “Ho perso due mattine per portare l’auto al centro di riparazione, oltre ovviamente ai soldi. I pezzi di ricambio, poi, devono farseli portare e per almeno una settimana sono costretto ad andare a piedi”.

“Nella zona non penso ci siano telecamere, e non ho la minima idea di chi possa essere stato”. Tuttavia, “in entrambe le occasioni la mia Mercedes era parcheggiata nelle vicinanze di un fast food che rimane aperto sino a tardi, e non è una novità che nel rione gironzolino tanti giovani anche in piena notte. Spero che chi di dovere intensifichi i controlli per evitare che si verifichino nuovamente questi episodi”.