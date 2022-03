Cagliari, vandali scatenati a Stampace: le piante dell’ex Castello sorcesco rubate dopo appena 24 ore

Vandali scatenati a Stampace. Nel mirino le piante appena messe a dimora come arredo urbano in via Maddalena, davanti al Castello Sorcesco (appena restaurato), rubate dopo neanche 24 ore. “Ebbene sì dopo neanche ventiquattr’ore hanno “portato via” alcune piante”, ha denunciato Gabriella Deidda, assessora comunale ai lavori pubblici, “mi auguro che vengano ripiantate in un terreno ricco e fertile anche se sono certa che le persone che compiono certi gesti sono persone con un animo arido e prive di senso civico”.