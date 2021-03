Cagliari, vaccini anche ai prof non convocati: caos alla Fiera con centinaia di persone in fila

Caos alla Fiera. Alla fine arriva anche una pattuglia della polizia. Oggi hanno ripreso le vaccinazioni degli insegnati dopo il via libera dato ad Astrazeneca. Ma nel quartiere fieristico di viale Diaz di sono presentati tantissimi insegnanti. “Ci hanno detto che siccome c’era un surplus di dosi di vaccino avrebbero immunizzato anche i non convocati”, spiegano alcuni docenti sul posto, “e qualcuno ha anche preso alla lettera le dichiarazioni del generale Figliuolo sulla necessità di vaccinare chiunque”. Il caos è partito poco dopo le 15 sulla priorità tra i prof convocati e quelli non convocati. Poco dopo le 16, 30 l’arrivo della polizia per mettere ordine. Pare che in giornata siano girati su Whatsapp messaggi falsi, con vaccinazioni aperte a tutti. Provocando il caos.