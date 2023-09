Cagliari, va a sbattere con la Smart contro un bus: cinquantenne ferita all’ospedale

Incidente in pieno centro a Cagliari, tra piazza Repubblica e l’inizio di via Pessina. Una donna al volante di una Smart si è scontrata contro un pullman: ad avere la peggio è stata proprio la guidatrice, finita all’ospedale in codice giallo. La sua automobile, dopo i rilievi svolti dalla polizia Locale, è stata portata via con il carroattrezzi. Non si segnalano feriti tra i passeggeri del bus, anche l’autista è rimasto illeso.