Cagliari, uomo armato di pistola cerca di rapinare una gelateria: la titolare lo mette in fuga

Paura in serata nella centralissima via Dante a Cagliari. Un uomo, armato di pistola e col volto coperto, ha cercato di rapinare una gelateria. Ma il colpo è andato male, e ora sulle sue tracce ci sono le Forze dell’ordine. A raccontare quanto successo, a Casteddu Online, è la titolare, Maria Luisa Olla: “Verso le 18:30 un uomo, che parlava italiano, è entrato nella gelateria con una sacchetto in una mano e una pistola, non so se vera o finta, nell’altra”. In quel momento la commerciante era sola, ma ha avuto i riflessi molto pronti: “La porta del locale era aperta a metà, l’ho spinto fuori e l’ho chiusa”. Il malvivente, non immaginandosi una reazione simile, è fuggito. Solo a quel punto la Olla ha chiamato il 113: “Sono arrivati i poliziotti e ho raccontato cos’era appena successo. Purtroppo ho le telecamere disattivate”, prosegue la gelataia. Che ha vissuto, comunque, istanti lunghissimi di paura.

“Il malvivente aveva un cappellino, una cuffietta, e aveva la faccia coperta dalla mascherina. Parlava italiano, ma secondo me non lo era”, spiega. Sarà compito delle Forze dell’ordine svolgere tutte le indagini del caso e rintracciare il balordo. Maria Luisa Olla, a poche ore dalla tentata rapina, è ancora nella sua gelateria: “Il peggio è passato. Sto bene, ho avuto solo un grosso spavento”. Durato pochissimo, però, visto che è riuscita, con molto coraggio, a mettere in fuga un uomo armato.