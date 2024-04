Cagliari, un’auto si ribalta nel “famoso” curvone a Sa Scafa: tutti illesi per miracolo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Paura all’ingresso di Cagliari, nel “famoso” curvone di Sa Scafa. Una Citroen Picasso si è ribaltata e solo per miracolo non si registrano feriti. Sul posto è intervenuta l’Anas e la polizia Locale del capoluogo sardo: stando a quanto si apprende, gli agenti al loro arrivo non hanno inizialmente trovato il guidatore e le altre persone presenti a bordo della macchina. Si erano infatti allontanati, ma sono stati rintracciati nel giro di pochi minuti. È stato così possibile accertare l’assenza di feriti in un tratto di strada teatro, in passato, anche di schianti mortali. E anche stavolta, per quanto tutti siano rimasti illesi, potrebbe essere stata fatale l’alta velocità.