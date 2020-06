Cagliari, un’altra donna investita fuori dalle strisce: 75enne finisce all’ospedale

Quinto incidente in appena 24 ore a Cagliari. Una 52enne di Capoterra alla guida di una Ford EcoSport ha travolto una settantacinquenne che ha attraversato fuori dalle strisce pedonali in via De Gioannis. In seguito all’urto, l’anziana è caduta sull’asfalto. Soccorsa da un’ambulanza del 118, è stata trasportata all’ospedale Marino in codice giallo per dinamica. Sul posto la polizia Locale per i rilievi di legge.