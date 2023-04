Cagliari, una passante accerchiata e lanci di sassi e bottiglie: ragazzini scatenati a Villanova

Una donna accerchiata e molestata in via san Saturnino da una banda di ragazzini scalmanati che frequentano la zona tra Terrapieno. Le hanno impedito il transito e lei ha gridato, richiamando l’attenzione di un residente che è intervenuto in suo soccorso. Il branco a quel punto si sarebbe messo in fuga, ma dopo aver bersagliato l’uomo con un fitto lancio di sassi e bottiglie. L’episodio ieri sera. Per il comitato Vivere a Villanova è “l’ennesimo episodio di violenza nella terra di nessuno di Via San Saturnino. Confidiamo nel fatto che questa signora sporga una denuncia per questo episodio (solo l’ultimo cronologicamente, che fa seguito alle mille altre segnalazioni fatte dai residenti su questi ed altri casi di danneggiamenti, lanci di pietre e bottiglie, vandalismi, eccessi di alcol anche tra minori). Come Associazione “VivereAVillanova””, aggiunge, “valutiamo di fare anche noi una segnalazione alle Autorità su questo fenomeno che andremo anche a rappresentare, in occasione dell’incontro del prossimo 2 maggio in Prefettura, al tavolo del “Gruppo di Monitoraggio sugli aspetti negativi della cosiddetta malamovida”.