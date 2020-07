Cagliari, una gigantesca medusa a Giorgino: “Soccorsa e liberata da un bagnino”

Una maxi medusa in difficoltà soccorsa e salvata da un bagnino nella spiaggia del Villaggio Pescatori di Giorgino. Il ragazzo-eroe è Andrea Stara della “Non solo mare”. Ecco il racconto e la foto spedita al nostro giornale da un lettore, Damiano Orrù: “Oggi nello stabilimento balneare di ‘Non solo mare’ al Villaggio Pescatori il bagnino Andrea Stara ha trovato una medusa gigante. Era in riva alla deriva, in difficoltà perchè sbatteva sulle rocce e non riusciva ad andare lontana: è stato un salvataggio a tutti gli effetti, il bagnino ha presto il pattino e ha riportato la medusa nell’acqua alta”.