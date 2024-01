Cagliari, una discarica a cielo aperto in viale Bonaria

Immagini eloquenti quelle che giungono dai portici del palazzo non più in uso: rifugio di alcuni senza tetto la notte, ha le sembianze di un immondezzaio. Cumuli di sporcizia un po’ ovunque, cartoni e materassi di fortuna sono il ricovero per chi dorme in strada e i residenti segnalano la situazione di degrado. Non solo: anche gli automobilisti del parcheggio antistante si aggiungono alla “protesta” al fine di avere pulizia e decoro nello spazio comune a tutti.