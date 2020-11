Cagliari, “un uomo sta danneggiando auto in viale Merello, intervenite”: la chiamata al 113 e l’arresto

L’allarme al 113 è arrivato la scorsa notte: qualcuno sta danneggiando auto parcheggiate in viale Merello, bucando le gomme.

I poliziotti precipitatisi sul posto hanno subito notato, all’altezza dell’incrocio tra via Pola e Via Mameli, una figura china tra due autovetture, intenta ad armeggiare sulle gomme. Alla loro vista l’uomo, con un gesto repentino, ha buttato subito a terra un coltello. Bloccato all’istante, è stato identificato per M.B. 66 anni cagliaritano, senza fissa dimora.

Gli Agenti prima di accompagnarlo in Questura hanno effettuato un lungo e meticoloso controllo al fine di accertare quante auto erano state danneggiate dal gesto inspiegabile dell’uomo. In totale sette macchine presentavano la foratura di almeno una gomma.

L’uomo è stato tratto in arresto per danneggiamento aggravato e trattenuto in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.