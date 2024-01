Cagliari, un uomo si sente male in casa: soccorso e salvato da pompieri e 118

Paura in via Zurita a Cagliari per un uomo che si è sentito male all’interno della sua abitazione. Stando alle pochissime informazioni trapelate sinora, i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrerlo e sono stati costretti a rompere il vetro di una finestra. Una volta entrati nell’appartamento, hanno aperto la porta d’ingresso per fare intervenire i medici del 118, che si sono subito presi cura dell’uomo.