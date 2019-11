Cagliari, un topo scorrazza nella spazzatura in via Rossini: è ancora emergenza rifiuti. “Intanto in qualche strada dell’India…Ah no, è in via Rossini a Cagliari. Stamattina…”, la denuncia nel gruppo Fb “La mia Cagliari”, fa discutere. Perchè Cagliari intanto ha ancora la seconda tassa dei rifiuti più alta in Italia, anche se il sindaco Truzzu ha promesso che sarà abbassata il prossimo anno. Ma il fenomeno delle discariche selvagge, nell’anno del difficoltoso porta a porta, continua.