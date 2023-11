Cagliari, un presepe realizzato a mano dalla ceramista Alessandra Furcas per i bimbi del Microcitemico

Lottano ogni giorno contro le avversità della vita, sono piccoli di età ma sanno già bene che la strada da percorrere è tutta in salita: sono i guerrieri, più che mai, i pazienti del Microcitemico di Cagliari, che non devono perdere, però, mai la speranza di un futuro migliore. È con questo spirito che la ceramista di Serrenti, classe 1974, che, con la sua arte, si è ritagliata un degno spazio tra gli artisti sardi, ha donato anche quest’anno un omaggio realizzato da lei. Il presepe, simbolo per eccellenza del Natale, un giorno magico e tanto atteso soprattutto dai bambini. Con le sue mani ha creato l’opera rifinita minuziosamente con decori e particolari preziosi che hanno conquistato il cuore dei piccoli e dei medici del reparto. Un semplice ma importante gesto poiché fatto con il cuore da colei che ama esprimere le sue emozioni tramite le opere in ceramica: una passione valorizzata dalla volontà di tramandare un’antica arte, un simbolo, quello racchiuso nelle statue dei protagonisti calorosamente abbracciate, come vuole la tradizione, dal bue e dall’asinello per recare un po’ di gioia, speranza e sollievo a chi lotta tenacemente tutti i giorni.