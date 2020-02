Presunto nuovo autovelox in viale Marconi, la polizia municipale smentisce le voci.

In relazione alla notizia del posizionamento di un autovelox in viale Marconi, all’altezza della caserma dei vigili del fuoco, la polizia municipale di Cagliari comunica di non aver posizionato sul posto nessuno strumento di rilevamento e sanzionamento della velocità.

Foto d’archivio