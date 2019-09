Cagliari, un monumento gioiello in crisi: “La volta della Chiesa di Sant’Agostino è piena di bolle d’acqua”

di Nicola Ariu

Buon giorno , scrivo a questa redazione per rendere noto alla città quanto sta accadendo ad un monumento gioiello della città di Cagliari, la chiesa di Sant Agostino; la preziosissima volta cassettonata rinascimentale che sovrasta il presbiterio ( vedi foto) sta per sparire per sempre; Il tetto della chiesa infatti è pieno di bolle d acqua, acqua infiltrata sotto una guaina logorata è inesistente. Abbiamo segnalata già da diverso tempo il problema alle autorità competenti, ma nel frattempo sabato mattina è venuto giù un altro fregio scolpito.. un vero peccato. Vorrei fare un appello alle istituzioni affinché vengano reperiti con urgenza i fondi per salvare questo gioiello cagliaritano.