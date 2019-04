Cagliari, un gruppo di giovani ripulisce il Poetto: “Così facciamo rinascere il senso civico”

Plastiche, cartacce, bottiglie, cocci di vetro, addirittura siringhe e pezzi di amianto: tutto raccolto dentro maxi bustoni dopo ore di pulizia nel lungomare Poetto. Loro sono un gruppo di giovani del Psd’Az: “Un’iniziativa bellissima che non deve finire oggi ma bensì continuare e crescere dentro la coscienza di ogni cittadino. La terra è sacra e la nostra città deve essere pulita e protetta. Abbiamo voluto dare un segnale forte alla comunità e armati di buona volontà, guanti e bustoni abbiamo ripulito la nostra spiaggia del Poetto invasa da plastiche, cartaccia, bottiglie, vetro, siringhe e così via”, spiegano.

I ragazzi, capeggiati dalla coordinatrice nazionale Antonella Scarfò, si sono dati da fare e hanno riempito molti sacchi trasparenti: “Tutto questo è stato fatto per dare una segnale forte alla comunità, un senso civico che deve nascere in ogni cittadino per la nostra comunità e per Cagliari”.