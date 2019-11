Cagliari, un bellissimo albero di Natale acceso in piazza Garibaldi: dieci metri di luce e speranza

Un albero di Natale è stato installato quest’oggi nella Piazza Garibaldi. Soddisfatto l’assessore al turismo e attività produttive del Comune Alessandro Sorgia. “L’imponente struttura, che misura un’altezza di ben 10 metri, darà un tocco in più alle festività nella nostra città, che già da alcune settimana si sta preparando alle tradizioni natalizie con luminarie in varie parti della città, nei mercati civici, animazioni e attrazioni varie, insegne adibite appositamente per l’occasione, mercatini in Piazza del Carmine e Corso Vittorio Emanuele, diversi eventi (in città) e molto altro.

Insomma, l’aria natalizia che già si respira sarà ulteriormente arricchita da un’ulteriore elemento di interesse quale l’albero di Natale. Sono convinto che a partire da stasera, quando a partire dalle ore 18.00 si darà il via all’accensione ufficiale dell’albero e delle luminarie si sprecheranno selfie e foto davanti all’albero, per immortalare lo spettacolo unico offerto da questa attrazione”