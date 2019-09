Cagliari, ultimi fuochi del calciomercato: Romagna al Sassuolo e Cerri ancora rossoblù

Alberto Cerri resta un giocatore del Cagliari, Filippo Romagna va al Sassuolo. Sono questi gli ultimi due aggiornamenti legati al calciomercato estivo – terminato – della società rossoblù. Romagna vola in direzione Emilia Romagna con la formula del prestito con riscatto: nato a Fano, classe ’97, il difensore centrale è nel Cagliari dall’estate 2017. Scuola Juventus e con un trascorso prima al Novara e poi al Brescia, ha giocato in rossoblù due stagioni con 45 presenze totali. Cerri, invece, non si dovrà spostare dal capoluogo sardo. Il Cagliari, nei giorni scorsi, aveva presentato, tra i nuovi acquisti, Simeone, dopo il grande ritorno di Radja Nainggolan. Prossimo appuntamento con il calciomercato? Tra qualche mese, per cercare eventualmente di spostare qualche pedina: nell’attesa, però, lo “scacchiere” di mister Maran è stato definito. Ora la parola passa al campo, i tifosi sardi attendono ancora, dopo due turni e zero punti conquistati, la prima vittoria.