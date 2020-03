Cagliari, ufficiale l’esonero di Maran: in arrivo Walter Zenga con Canzi vice

Adesso è ufficiale: Rolando Maran non è più l’allenatore del Cagliari. Con un comunicato la società rossoblù ha annunciato di avergli revocato l’incarico. Esonerato anche il secondo, Christian Maraner e il figlio del tecnico, il match analyst Luca Maran.

Il Cagliari li ha ringraziati “per la competenza, la serietà e la professionalità dimostrate sin dal loro primo giorno in Sardegna”.

Come anticipato ieri notte da Casteddu Online, Prende invece sempre più corpo l’ipotesi di Walter Zenga alla guida del Cagliari, con il tecnico della Primavera Max Canzi che sarebbe il vice dell’Uomo Ragno. In questo caso però non c’è ancora l’ufficialità.