Cagliari, svaligiano gli uffici di una società in via Santa Gilla: arrestati un bulgaro e un senegalese

Nella giornata di ieri gli agenti della Squadra Volante ha tratto in arresto due uomini per furto aggravato e ricettazione, perpetrato alle prime luci dell’alba all’interno di un istituto finanziario di via Santa Gilla.

I poliziotti erano impegnati nei servizi di controllo del territorio, ulteriormente intensificati proprio nella zona di via Sant’Avendrace e di via Santa Gilla, a seguito delle indicazioni emerse nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Grazie anche alle segnalazioni dei cittadini sulla linea 113, gli agenti hanno potuto sorprendere i due soggetti ancora in possesso della refurtiva: computer, tablet e telefoni cellulari, appena asportati dalla sede di una società finanziaria, alla quale gli uomini si erano procurati un varco di accesso, sfondando una delle vetrine con un martello.

Il tempestivo intervento dei poliziotti ha permesso di bloccare i due, un cittadino senegalese di 32 anni e in un cittadino bulgaro in 22 anni, che avevano ancora con sé anche gli arnesi usati per il compimento del furto. Inoltre, uno dei due uomini è stato trovato in possesso di circa 3 gr di sostanza stupefacente, tipo “chetamina” e di altra refurtiva, riconducibile ad un altro episodio di furto, avvenuto nei giorni precedenti ai danni di un’attività commerciale dello stesso quartiere e per il quale gli agenti stanno compiendo ulteriori accertamenti.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, i due uomini sono stati condotti in Questura e tratti in arresto per furto aggravato e ricettazione.