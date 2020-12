Cagliari-Udinese 1-1, non basta un gran gol di Lykogiannis: pareggio spettacolo alla Sardegna Arena. Passa in vantaggio il Cagliari con una bellissima punizione del greco, pareggia l’Udinese con Lasagna: ora diretta su Radio Casteddu con “A bocce ferme, linea ai tifosi del Cagliari senza filtri”, partecipate e chiamate in diretta per dire la vostra! E’ stata una bellissima partita, dove gli ospiti hanno dominato a centrocampo e il Cagliari ha pagato la condizione non ottimale di alcuni uomini chiave come Simeone e Nandez, reduci dal Covid. Il rientro di Godin ha dato più sicurezza alla difesa, il Cagliari nel finale ha cambiato modulo passando al 3-5-2 con Ceppitelli al posto di Pavoletti ma la sostanza non è cambiata. Arriva il terzo pareggio in 4 partite, il Cagliari non vince dal 7 novembre e si muove a piccoli passi, comunque preziosi per puntellare la classifica. Una prestazione a viso aperto di entrambe le squadre oggi, aperta a qualsiasi risultato, in bilico sino all’ultimo minuto di recupero. E ora mercoledì all’Olimpico la sfida alla Roma, per l’ultima gara dell’anno dei rossoblù. Luca Gotti, ex vice allenatore del Cagliari, ha messo in campo una Udinese molto solida che ha messo in difficoltà i rossoblù.