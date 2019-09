Cagliari, ubriaco con un coltello nascosto infastidisce gli ambulanti in piazza Yenne

Denunciato dalla polizia per porto abusivo di arma da taglio.

Domenica sera gli Agenti del XIII Reparto Mobile “Sardegna” in servizio di ordine pubblico nella centralissima Piazza Yenne sono intervenuti, su segnalazione di alcuni cittadini, perché un uomo ubriaco stava infastidendo i venditori ambulanti e le persone che in quell’ora frequentavano la piazza.

Raggiunta l’area, gli agenti hanno notato un uomo, visibilmente ubriaco, che teneva in mano, agitandola, una bottiglia di vetro. Con particolare attenzione, vista la presenza di numerose persone, l’uomo è stato fermato in condizione di massima sicurezza.

L.E., 44enne di Cagliari senza fissa dimora, con numerosi precedenti penali, è stato trovato in possesso di un coltello lungo circa 22 cm che teneva nascosto sotto il pantalone all’altezza della caviglia.

Accompagnato in Questura, è stato indagato in stato di libertà per porto abusivo di arma da taglio di genere proibito.