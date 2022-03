Cagliari tutto cuore ma non basta, Bennacer condanna i rossoblù: vince il Milan 1-0

Il Milan passa alla Unipol Domus. Altra sconfitta per i ragazzi di Mazzarri ed è la terza consecutiva, i rossoblù devono inchinarsi alla capolista tra che passa di misura. Il Cagliari scende in campo con una partenza sprint, rabbia e determinazione agonistica come non si vedeva da un po’ di tempo. Il Milan dopo un quarto d’ora in cui non è riuscito a esprimere il suo gioco, fa capire che non è venuto a Cagliari per fare una passeggiata, ma per fare risultato pieno. Sono state ben tre le occasioni nitide che la squadra rossonera ha avuto nel primo tempo con tiri da fuori area, tra cui anche un palo esterno.

Nel secondo tempo stesso tema del primo, la squadra di Mazzarri che cerca di organizzare il gioco ma è il Milan a prendere il sopravvento e facendo valere la superiorità tecnica e anche fisica dei suoi calciatori si impossessa del centrocampo e arriva a alla conclusione verso la porta difesa da Cragno. In una di queste azioni, dove si accende un principio di mischia nell’area cagliaritana e Bennacer a colpire al volo e battere Cragno, il gol che poi determinerà la vittoria del Milan. Il Cagliari ci prova in tutti i modi a reagire, le sostituzioni di Mazzarri sono votate verso questa direzione, purtroppo i cambi non danno i risultati sperati e a cinque minuti dalla fine è Pavoletti ad avere l’occasione d’oro per pareggiare ma la palla si stampa sulla traversa. Terza sconfitta consecutiva per il Cagliari e finale di partita con principio di rissa, sotto la pioggia e con i tifosi rossoblù che tornano a casa bagnati e delusi.