Cagliari, tutti in fila indiana dalla stazione per i nuovi lavori in viale Trieste: cancellate le fermate Arst

Marmitte ben calde e tanta, tanta pazienza soprattutto nelle ore di punta. A Cagliari l’allargamento dei lavori nel viale Trieste, sino allo svincolo con la via Pola, hanno portato nuovi sensi unici e divieti di passaggio che portano chi guida a prestare la massima attenzione sin dalla via Roma, altro punto infuocato del traffico cittadino. Da dopo la stazione e via Maddalena si viaggia su una sola corsia, e nel primo giorno di cantiere ci hanno pensato alcuni operai a dirigere il traffico, armati di palette rosse e verdi. Le code ci sono state, soprattutto nelle ore di punta, la mattina presto e durante la pausa pranzo. Sarà così sino almeno a fine maggio, quando il nuovo viale, con meno parcheggi e meno spazio per le macchine e gli scooter dovrebbe essere finito. Il condizionale, visti i ritardi accumulati, è quanto mai d’obbligo.

E, intanto, a causa dei lavori in corso in viale Trieste a Cagliari e le recenti restrizioni al traffico, tutte le fermate di viale Sant’Avendrace e viale Trieste dei pullman dell’Arst, nel solo senso di marcia diretto verso piazza Matteotti, sono temporaneamente sospese. Rimangono attive invece tutte le fermate nel senso di marcia opposto: “Sono in corso le opportune valutazioni per l’istituzione di un percorso alternativo più rapido e per l’individuazione di fermate alternative”.