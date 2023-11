Cagliari, tubo rotto in un terreno privato: “Costretti a pagare 6mila euro per riavere l’acqua”

Da quasi due mesi dai rubinetti di una palazzina di via dell’Oleandro, a Pirri, esce un filo d’acqua. Anche aprendo al massimo, il risultato non cambia. E la beffa, per cinque famiglie, è stata servita pochi giorni fa. Dopo vari solleciti è intervenuta Abbanoa e gli operai hanno scoperto che bisogna cambiare un tubo: “In una parte della strada che, però, risulta privata. È una porzione non asfaltata”, racconta uno degli abitanti coinvolti, Roberto Piras. Il proprietario non c’è più: “È morto e non sappiamo minimamente chi siano i suoi parenti. Dobbiamo pagare noi la sostituzione della condotta dalla strada fino al palazzotto, 70 metri di tubo con escavatore e tre operai”.

La spesa non è certo leggera: “Seimila euro di lavori che spetterebbero a chi ha in mano quel terreno”, prosegue Piras. “Alla fine, pur di riavere l’acqua, dovremo aprire il portafoglio”.